"Necesito de todos": el desesperado pedido del hijo del matrimonio que murió en un choque fatal en Chile

Jorge Clemente Cuello (67) y su esposa Carmen Emilia Brandán (65) producto del accidente. Ahora su hijo pide ayuda para traer los cuerpos.

El martes pasado, un trágico episodio tuvo lugar en Chile, donde una pareja de argentinos protagonizó un brutal choque frontal en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115. Producto del siniestro, la pareja murió en el acto dentro del vehículo. A su vez, otras dos personas resultaron heridas.

En las últimas horas, el hijo de la pareja compartió un posteo en sus redes sociales. “Hoy me toca vivir esto con un dolor tremendo. Solo quiero que los cuerpos de mis padres lleguen a Córdoba”, comienza la publicación de Facebook de Paulo Cuello.

“Por favor, necesito de todos”, expresó el joven. Y pidió: “Necesito que pongan el avión sanitario para traer los cuerpos”. A su vez, le reclamó al gobierno que “nos dé una ayuda, y no la sociedad que siempre es la que se abraza ante estas situaciones y pone de sus bolsillos”. Y concluyó: “Que el Gobierno empatice con nosotros”.

Para quien quiera colaborar con Cuello, lo puede hacer a través de la cuenta PDC-MERCADOPAGO.

Quién era el matrimonio Las víctimas fatales fueron identificadas como Jorge Clemente Cuello (67) y su esposa Carmen Emilia Brandán (65). Según trascendió, la pareja vivía en barrio Liceo de la ciudad de Córdoba y eran padres de tres hijos y también abuelos.