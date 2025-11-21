Accidente en el Paso a Chile: un camión volcó cerca de la frontera y chocó contra un auto

Ocurrió en el lado chileno de la frontera, en la zona de Las Vizcachas. El accidente interrumpió la normal circulación de vehículos en ese sector.

Un accidente se registró la tarde de este viernes en las cercanías del paso a Chile, luego de que un camión volcó en la zona de Las Vizcachas e impactó un automóvil. Más allá de eso, sólo se produjeron daños en los vehículos, pero no se registraron heridos de ningún tipo.

El siniestro ocurrió cerca de las 20 a la altura de la curva ubicada a metros del puente Las Vizcachas. De acuerdo con la información aportada por medios locales, un camión con patente uruguaya, que transportaba carga hacia la frontera, volcó por razones que se investigan y terminó impactando a un automóvil que circulaba por el sector.

Los trabajos en la escena del accidente Embed - Accidente Chile Pese a la violencia de la colisión, los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos. En el lugar trabajaron equipos de emergencia chilenos, entre ellos Samu Aconcagua, Bomberos de Los Andes —con dotaciones de Calle Larga y San Esteban—, además de Carabineros y personal del Retén de Chiquinta.

Las unidades realizaron maniobras de estabilización, retiro de escombros y aseguramiento de la carga volcada. Tras las tareas iniciales, personal de Carabineros habilitó el tránsito con precaución en la ruta, que suele registrar un alto flujo de camiones hacia el complejo Los Libertadores.