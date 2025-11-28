Condenan a un masajista a 15 años de prisión luego de captar a una adolescente para prostituirla

Después de la denuncia anónima que se había realizado en 2021, el hombre fue condenado a 15 años de prisión.

El masajista perpetró los abusos en el mismo lugar de Recoleta, sobre la calle Arenales al 2400.

La investigación de este caso comenzó en 2021, luego de una denuncia anónima, donde se confirmó que la adolescente era víctima de una red de prostitución, donde luego identificaron a otras cuatro mujeres. Esta semana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal condenó al masajista Walter Barrientos García, de 60 años, a 15 años de prisión.

Este hombre había captado a la joven de 16 años a través de una falsa oferta laboral entre 2012 y 2013. Allí perpetró varios abusos sexuales en el mismo lugar, ubicado en Recoleta, hasta que más tarde comenzó a ser abusada también por los clientes, algo que se extendió por casi tres meses.

Además, se identificó a otras cuatro víctimas, mujeres de entre 20 y 30 años, quienes también eran víctimas de explotación sexual por parte del condenado. El hombre dividía a las mujeres en dos departamentos, ambos ubicados en el mismo barrio.

El juicio al masajista que tenía una red de prostitución A partir de una denuncia anónima fue que se conoció este hecho, que ahora, 11 años más tarde, se conoció con la sentencia al masajista. Finalmente fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos ocasiones, en concurso real con promoción de la prostitución de una menor de 18 años, agravado por el empleo de engaño.