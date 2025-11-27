Detienen a dos efectivos de la Policía de Córdoba por la muerte de un joven en un operativo

La Justicia investiga el fallecimiento de un joven de 34 años el pasado lunes durante un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba . El fiscal Ricardo Mazzucchi, que investiga el caso, dispuso la detención de dos efectivos de la Policía , a quienes se les imputó el delito de homicidio preterintencional.

La decisión se apoyó en un análisis conjunto de los primeros estudios forenses, filmaciones aportadas y testimonios de vecinos. El fiscal no descarta nuevas imputaciones conforme avancen las pericias. Por ahora no se dieron a conocer las identidades de los policías, que quedaron en situación pasiva.

Acompañados por el abogado Carlos Nayi, los familiares de Samuel Tobares adelantaron que solicitarán endurecer la imputación hacia homicidio calificado, una figura con penas más severas. Sostienen que el accionar policial fue desmedido y que la golpiza sufrida por el joven no podría enmarcarse en un uso proporcional de la fuerza.

La familia, profundamente golpeada por la pérdida, insiste en que Samuel fue era un trabajador dedicado: había cumplido su jornada en un hotel de Villa Carlos Paz y volvía a su casa cuando se produjo el incidente.

El episodio comenzó cuando una vecina llamó al 911 denunciando que un hombre la había amenazado con una piedra. A los pocos minutos, un móvil policial llegó a la zona. Según fuentes judiciales, los uniformados se acercaron a un joven que esperaba en la garita de colectivo, supuestamente señalado por la denunciante.

Lo que empezó como un procedimiento de control policial derivó en un forcejeo, gritos y golpes. De acuerdo con el expediente, uno de los policías usó su gas pimienta reglamentario, pero Tobares habría alcanzado a arrebatárselo. La nube irritante desató aún más confusión y la situación escaló: vecinos hablan de una “férrea golpiza” en el piso y dentro del patrullero.

Samuel fue llevado al Hospital Sayago, pero llegó sin vida. Las primeras hipótesis indican que habría sufrido un shock cardíaco. Una lesión costal detectada en los estudios también será peritada para determinar su origen.

Con dos policías detenidos, nuevas pericias en marcha y testimonios en análisis, el expediente que investiga la muerte de Tobares abre un nuevo capítulo que pone a la Policía de Córdoba en la mira.