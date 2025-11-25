Córdoba: hallaron más restos humanos en el basural de un canal y los vecinos están alarmados

La Policía de Córdoba encontró extremidades humanas dentro de una bolsa de consorcio, a 400 metros del sitio donde días atrás un perro había hallado un muslo.

El lunes, la Policía de Córdoba encontró más restos humanos en un canal ubicado a unos 200 metros del lugar donde, días atrás, se había producido un primer hallazgo.

La nueva localización se dio en la zona de Alejandro Danel al 4800, en barrio General Urquiza, y forma parte de una investigación abierta el 16 de noviembre pasado, cuando un perro llevó hasta la casa de una vecina una bolsa con un muslo humano en su interior.

Cómo fue el hallazgo de los nuevos restos humanos De acuerdo con la información policial a los medios locales, esta vez, los restos se encontraban dentro de una bolsa de consorcio arrojada en un cañadón utilizado como basural. Allí, trabajó personal de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, División Canes y DUAR hasta dar con los restos humanos.

Córdoba, perro apareció con una bolsa de presuntos restos humanos Una familia del barrio Urquiza de Córdoba denunció el hecho a la Policía local, el pasado 16 de noviembre. Gentileza Mateo Lago /El Doce A partir de los hallazgos, la Fiscalía de Distrito 2, Turno 6, a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, intenta determinar la identidad de la persona a la que pertenecen los restos y establecer las causas de su muerte. Las autoridades también buscan confirmar si todos los restos corresponden a un mismo cuerpo.

Cómo siguió el operativo en la zona Las tareas de rastrillaje en el canal continuaron al cierre del día lunes y el área fue preservada con un cerco policial para facilitar la labor de los peritos. Según fuentes oficiales, los residuos presentes en el lugar complican la detección de posibles nuevos indicios. En tanto, las fuerzas de seguridad evalúan la posibilidad de ampliar la búsqueda hacia sectores cercanos en función de los resultados que surjan del análisis forense.