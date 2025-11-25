Yandel eligió a Córdoba para una nueva fecha de su recital sinfónico ¿sumará a Mendoza?

Tras anunciar que llegará con un show diferente y en solitario a Buenos Aires, Yandel no quiso dejar de lado el interior. ¿Qué otra provincia podría sumar?

La escena musical cordobesa se prepara para recibir una propuesta sin precedentes. El astro del reggaetón, Yandel, conocido mundialmente por ser parte del icónico dúo Wisin & Yandel, confirmó su llegada a la provincia para presentar su espectáculo Sinfónico.

Lo que tenés que saber del show de Yandel en Córdoba El concierto, que se llevará a cabo el 10 de febrero de 2026 en el Quality Arena (ubicado en avenida Cruz Roja Argentina al 200), promete una experiencia sonora de "altísimo nivel" que rompe con los moldes del género. Sin embargo, no se trata de la única fecha del cantante en Argentina porque anteriormente confirmó que el 11 de febrero se presentará en el Movistar Arena de la provincia de Buenos Aires.

yandel cordoba Yandel sumó fecha en Córdoba. @yandel Las entradas para el recital en la capital ya están disponibles en la web del Movistar Arena a valores que rondan entre los $70.000 y $150.000, pero quedan tickets únicamente para algunos sectores que tienen un precio entre $110.000 y $150.000. En lo que respecta al show en Córdoba, aún no se revelaron los valores pero las entradas saldrán a la venta este martes 25 de noviembre a partir de las 17:00 horas como preventa para el Banco Galicia y la venta general será el miércoles 26 de noviembre a la misma hora.

yandel 1 ¿Podría el cantante presentarse en otras provincias como Mendoza? @yandel El show Sinfónico no es un recital tradicional. Se trata de una ambiciosa producción estrenada con éxito en Miami y que ya recorrió Europa, donde el artista se presenta acompañado por decenas de músicos en escena.