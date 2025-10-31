Yandel trae su show "Sinfónico" a la Argentina en 2026: cuándo lanzan la venta de entradas para el Movistar Arena
Yandel, leyenda mundial del reggaetón, anunció que llega a Argentina con su aclamado show “Sinfónico”, donde combina sus hits con una orquesta
Una de las máximas leyendas del reggaetón mundial, Yandel, confirmó una noticia explosiva para sus fans argentinos: la llegada de su aclamado show “Sinfónico” a Buenos Aires. El artista presentará este formato innovador que combina sus mayores hits con el poder de una orquesta clásica.
El concierto, que promete ser una experiencia musical única, tendrá lugar el 11 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Esta será la primera vez que el formato “Sinfónico” se vea en Argentina, luego de su exitoso estreno en Miami y su paso por otras ciudades.
Yandel Sinfónico en el Movistar Arena
El artista puertorriqueño continúa demostrando su rol como pionero, buscando constantemente innovar en el género que ayudó a moldear. De la misma manera que abrió la música en español al mercado del hip-hop anglosajón, Yandel se convirtió hace meses en el primer artista urbano en presentar un show de sus más grandes éxitos acompañado de una orquesta sinfónica.
Este formato eleva clásicos como "Yandel 150", "Rakata", "Encantadora" o "Ay Mi Dios". En el “Yandel Sinfónico”, estas canciones combinarán la energía de las versiones originales con una producción de altísimo nivel. La puesta en escena involucrará a decenas de músicos con arreglos de cuerda y viento propios de la música clásica.
Para los interesados en adquirir los tickets, se anunciaron las fechas y modalidades de venta. La preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia iniciará el 3 de noviembre a las 13:00 horas. La venta general, por su parte, estará disponible a partir del 4 de noviembre a las 13:00 horas. Las entradas se podrán adquirir únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.
El show, que llega a la Argentina luego de su última visita en 2022, será de la mano de Iglesias Entertainment y LEB Entertainment, garantizando una producción de primer nivel para este evento sin precedentes en el panorama local.