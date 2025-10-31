"No te quieren ver": el fuerte descargo de Wanda Nara a Icardi por el abandono a sus hijas

Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi por ausentarse de una reunión escolar de sus hijas y por no pagar el colegio ni la obra social.

La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló a un nuevo nivel esta semana, luego de que la mediática y conductora de MasterChef Celebrity estallara públicamente contra el delantero en sus redes sociales. El motivo de la furia de Wanda fue doble: la ausencia virtual del futbolista en un compromiso escolar de sus hijas.

La mediática utilizó sus redes para reprocharle al delantero que no hubiera cumplido con el compromiso escolar de sus hijas, el cual requería su presencia por Zoom. La indignación aumentó al notar que la China Suárez había mostrado un bolso de marca, agotado a nivel mundial, que el delantero había conseguido exclusivamente para ella.

wanda vs mauro Wanda Nara explotó por el descuido de sus hijas y apunta a la China Suárez Wanda Nara compartió un mensaje directo que expuso públicamente el incumplimiento de sus responsabilidades paternales. "Que lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE", escribió Wanda de manera contundente.

posteo wanda nara 2 Wanda lo cruzó por no pagar la cuota del colegio. @wanda_nara La mediática incluso reveló que las profesionales de sus hijas estaban esperando una respuesta del futbolista. "Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes para hablarte de tus hijas. Al que no tiene tiempo para sus dos hijas, ¿alguien se lo hace llegar?". Además, dio a entender que los gastos de las pequeñas siguen siendo cubiertos por ella, deslizando la falta de pago de la manutención: "Sin tu presencia de 'papá', no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas".

posteo wanda nara 1 El futbolista se ausentó de una reunión escolar. @wanda_nara El descargo continuó con reproches directos sobre cómo el delantero habría arruinado el cumpleaños de su hija Isabella, involucrando en su ataque a la China Suárez. Wanda aseguró que Icardi había llamado a la niña en su cumpleaños para contarle que estaba en Italia "con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá".