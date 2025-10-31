Angi Balbiani dio a conocer un fuerte dato que tiene en medio de la tormenta a la pareja de la conductora de Telefe. Los detalles.

Wanda Nara volvió a apostar al amor luego de separarse de manera definitiva de L-Gante. La conductora, que la está rompiendo en Telefe con MasterChef Celebrity, se encuentra en pareja con Martín Migueles, a quien en su momento presentó como su entrenador personal.

Sin embargo, con el pasar de los meses ambos comenzaron a mostrarse muy juntos y finalmente terminaron blanqueando su relación. En los últimos días, se lo pudo ver a Migueles formando parte de los festejos que Wanda le organizó a su hija por el cumpleaños.

Martín Migueles, novio de Wanda Nara, en el medio del escándalo Afirman que Martín Migueles, novio de Wanda Nara, se encuentra en medio de un gran escándalo: el motivo En el programa Puro Show (El Trece) revelaron un detalle que pone en medio de la polémica al novio de la empresaria: "Wanda sube una foto previo al cumpleaños de su hija que no la voy a mencionar porque cumplo con las normas y pone abajo 'los papis'. Me llamó la atención porque Migueles tiene dos hijos, tiene una hija a la que él ve, pero tiene otro hijo con una mujer que no voy a decir su nombre, a la que le pasa $800.000 al mes".