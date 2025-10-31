Chicana de Wanda Nara y elogio de Martitegui: el debut de Marley en las hornallas de MasterChef Celebrity

Marley debutó en MasterChef Celebrity en reemplazo de Maxi López y preparó un plato de rana que fue elogiado por Germán Martitegui.

Una cara muy conocida de Telefe se sumó de manera inesperada a la competencia de MasterChef Celebrity. Se trató del conductor Marley, quien ingresó al reality de cocina para reemplazar temporalmente a Maxi López. La bienvenida al programa estuvo a cargo de Wanda Nara, quien no tardó en recordarle al nuevo participante su amistad en común.

Wanda Nara fue la encargada de anunciar el debut de su amigo: “Les quiero comunicar que, como bien saben, Maxi debería estar cocinando junto a ustedes, pero se encuentra de viaje (...), durante una semana, lo va a reemplazar alguien muy amigo de la casa, un amigo personal mío, a quien quiero mucho. ¡Le damos la bienvenida a Marley!".

Marley Reemplazó A Maxi López En Masterchef Celebrity. El debut del conductor en las hornallas de MasterChef marley momi masterchef Marley debutó en MasterChef Celebrity. @masterchefargentina Fiel a su estilo, Marley respondió con humor, devolviendo la broma a Wanda Nara. “¡Señores, llegó el reemplazo! Somos muy parecidos, en una época decían que teníamos un look similar. También me dicen que soy parecido a tu papá, Wanda, así que me parezco a toda la gente que te rodea”, comentó el conductor entre risas. Además, aclaró que, si bien había conducido programas gastronómicos como Dueños de la Cocina con Donato de Santis, esta era la primera vez que se encontraba "del otro lado".

marley masterchef wanda Wanda Nara le hizo una chicana por Icardi. @masterchefargentina Durante la cocción, Marley preparó un plato bautizado “frog fusion”: croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha, acompañadas por un dip de queso crema y ciboulette.

El momento más mediático de la noche llegó cuando Wanda Nara se acercó a la estación de Marley y lo chicaneó con una mención a Mauro Icardi. “¿Te gusta el fútbol, Marley?”, le preguntó la conductora. “Sí, me gusta el fútbol”, respondió él. “Ah, obvio que te gusta si fuiste a entrevistar a mi ex”, replicó Wanda, recordando la nota que el conductor le hizo a Icardi en Turquía.