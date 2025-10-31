El impactante relato sobrenatural de Liz Solari: "Vi a Jesús sentado en mi mesa, me miró y me dijo..."

La a modelo Liz Solari atravesó un suceso que la marcó fuertemente hace quince años. El choque emocional que le generó perder a su compañero sentimental entre sus brazos modificaron de forma total su rumbo personal, conduciéndola hacia una filosofía de vida diferente.

En contadas oportunidades se ha referido al difícil trance que padeció en 2010, cuando su novio, Leonardo Verhagen, murió mientras compartían un tiempo de relax en una residencia al norte de Rosario. En aquel momento, en medio de la intensa exposición mediática y el sufrimiento de las familias, Solari confió a las autoridades policiales: "Fue desesperante verlo morir en mis brazos”. Tras el golpe, inmersa en una profunda congoja, se apartó de la escena pública por un lapso para reconstruir su día a día.

No fue hasta hace poco que la actriz y militante ecológica brindó un extenso relato sobre la vivencia sobrenatural que la impulsó al cambio. En una declaración publicada en la plataforma YouTube por Eco News Talk, enfocada en temas socioambientales, Solari describió el contacto místico que experimentó justo en el instante del deceso de su pareja y cómo esa epifanía desencadenó un giro total en su destino. En su testimonio, detalló que, tras el fallecimiento de Verhagen, empezó a tener experiencias psíquicas y de carácter espiritual para las que no tenía ninguna preparación: "Cuando la muerte llegó, yo fui testigo de algo extraordinario. Presencié su alma dejar su cuerpo y observé por primera vez al cuerpo como un envoltorio de esa vida".

En ese momento de quiebre, se produjo una revelación esencial para la artista: "Entendí que la muerte no termina con la vida, que el alma es indestructible y que nuestro cuerpo es un instrumento para manifestarnos en esta dimensión", contó. Esta comprensión fue el punto de partida para una conexión espiritual más profunda. A pesar del desconcierto y la aflicción, sintió que "cayó un velo" y comenzó a "vivenciar experiencias psíquicas". Comenta que, de manera literal, empezó a "oír, a ver, a sentir manifestaciones del reino invisible del espíritu”. Sin interlocutores con quienes compartir estas novedades, tomó la decisión de ingresar a un centro de vida saludable en compañía de su madre, buscando apoyo profesional para manejar la situación. "Vi a Jesús sentado en mi mesa. Me miró y me dijo: ‘Debes ordenar tu vida, la familia va primero’”, expresó.