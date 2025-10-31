El drama personal de Zulma Lobato: a un paso del desalojo y una cirugía millonaria que no puede costear

La exestrella televisiva atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad. La delicada situación económica y su estado de salud la ponen al borde del abismo.

La vida de Zulma Lobato atraviesa un nuevo y amargo trance de pesadumbre y desamparo. La mediática ha divulgado una confesión desgarradora: puede quedarse sin hogar y requiere con urgencia una intervención quirúrgica para recobrar la capacidad visual de su ojo derecho, secuela directa del violento robo que padeció el año pasado.

La artista ha manifestado en una entrevista con el sitio El Destape web, cargada de una profunda aflicción la angustiosa posibilidad de quedarse sin techo. “Estoy al borde del desalojo. Mi abogada me dijo que es muy posible que en un año me quede en la calle. Vivo con mi perrita, que tiene 12 años y es como una hija para mí. Estoy muy triste”, compartió la personalidad con notoria congoja. Sus ingresos actuales resultan claramente insuficientes para solventar los gastos esenciales. “El dueño me quiere cobrar $400.000 y yo cobro $358.000. Además, tengo $35.000 de impuestos fijos. No puedo con la luz, el gas ni el agua. Todo está carísimo”, detalló sobre su ahogo financiero.

Zulma Lobato muy cerca del desalojo y un delicado estado de salud El drama que atraviesa Zulma Lobato: al borde del desalojo El drama que atraviesa Zulma Lobato: al borde del desalojo. Video: El Destape Web La complejidad se intensifica debido a su complejo estado de salud que acarrea desde el asalto brutal sufrido en 2024. Su visión está comprometida, al borde de la ceguera total en el ojo afectado. “Estoy casi ciega del ojo derecho. Me tengo que operar para recuperar la visión. Un chorro me atacó a la salida de un cajero, me tiró gas pimienta y perdí la vista”, rememoró. Pese a que ya se realizaron los exámenes clínicos pertinentes, la cirugía oftalmológica exige un desembolso de cinco millones de pesos, una cifra inalcanzable en su actual estado de precariedad.

Zulma Lobato Zulma Lobato: la exestrella de la televisión que hoy clama por ayuda. Foto: Archivo MDZ Con franqueza y sin dobleces, Zulma ha extendido un pedido de apoyo a su público: “Si mil personas me ayudaran con cinco mil pesos cada una, podría pagar la operación”. Más allá de los problemas de índole económico y de salud, la exfigura televisiva también lidia con el sufrimiento del distanciamiento familiar. “No tengo vínculo con mis sobrinos. Una de mis hermanas prefiere mantenerlos al margen. Me duele, pero sigo adelante”, expresó sobre este doloroso aislamiento.