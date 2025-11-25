Encontraron muerta a una pareja en un hotel alojamiento e investigan un femicidio seguido de suicidio

Se trata de un joven de 27 años y de una mujer de 47. Existían denuncias previas por amenazas y hasta una orden de restricción.

Una pareja fue hallada muerta en un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en el Valle de Punilla, Córdoba. Se trata de un joven de 27 años, oriundo de La Rioja, y una mujer de 47, con domicilio en Villa Giardino. Las autoridades investigan un femicidio seguido de suicidio.

El trágico hallazgo ocurrió el domingo por la noche, cuando el conserje del hotel Ruta 38 intentó comunicarse con la pareja. Debido a la falta de respuestas, alertó a la Policía.

Los efectivos ingresaron a la habitación y hallaron a la mujer, que se encontraba tirada en el piso sin signos vitales y al hombre, que estaba colgado con sábanas. La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Kelm, quien ordenó preservar la escena del crimen.

En la habitación, los agentes hallaron un teléfono destruido, el cual será peritado. Según trascendió, la pareja mantenía una relación desde hacía un año y existían denuncias previas por amenazas y hasta una orden de restricción.