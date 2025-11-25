Presenta:

santa cruz

Horror en Santa Cruz: denunció que la secuestraron, la maniataron e intentaron tirarla al mar

Un grupo de personas la encontró maniatada y semiinconsciente al borde de un acantilado. Investigan un posible ajuste de cuentas.

El hallazgo tuvo lugar en las playas de Puerto Deseado.

Un terrible hecho mantiene en vilo a la provincia de Santa Cruz. Una mujer de 28 años denunció que dos hombres la secuestraron, la maniataron e intentaron tirarla al mar. Investigan un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda de drogas.

El domingo por la tarde, cerca de las 19, un grupo de personas la encontró maniatada y semiinconsciente al borde de un acantilado en la zona norte de Puerto Deseado. Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades.

La mujer le relató a los efectivos que, dos horas antes, caminando cerca de la cancha de Deseado Juniors, dos hombres la subieron a la fuerza a una camioneta blanca y la maniataron. Luego de recorrer tres kilómetros, llegaron a uno de los acantilados e intentaron tirarla al mar. Finalmente, la dejaron abandonada por varias horas.

La mujer fue trasladada al Hospital Distrital de Puerto Deseado, donde recibió atención médica. La víctima presentaba lesiones menores y un cuadro de shock emocional.

El caso se encuentra en manos de la Policía de Santa Cruz y de la Fiscalía local. Por el momento, no hay ningún detenido. Los investigadores sospechan de un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda de drogas.

