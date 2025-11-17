Dramático temporal en la Santa Cruz: se hundieron tres barcos por las ráfagas de 120 km/h

Tres barcos artesanales se hundieron en el puerto de Caleta Paula en medio del temporal y las ráfagas superiores a 120 km/h en Santa Cruz.

El gobierno de Santa Cruz emitió un comunicado explicando que, una vez terminado el temporal, intentarán reflotarlos.

Un fuerte temporal se encuentra azotando a varias provincias de la Patagonia, entre ellas Santa Cruz, donde, en medio del fuerte temporal por el cual rige un alerta naranja, tres barcos se hundieron en el puerto de Caleta Paula, una localidad ubicada al sur de Caleta Olivia.

Esta alerta, por la cual el gobierno de Santa Cruz suspendió las clases y restringió el servicio, se da después de que se reportaran ráfagas de viento de más de 120 kilómetros por hora.

El momento en el que se hundieron los barcos Barcos hundidos en Santa Cruz Barcos hundidos en Santa Cruz En las imágenes que circularon en redes sociales se puede observar el fuerte oleaje en el puerto de esta ciudad, donde, en pocos minutos, se ve cómo las embarcaciones quedaron completamente tapadas por el agua.

Desde el gobierno de Santa Cruz informaron sobre el hecho, explicando que tres barcos artesanales, pertenecientes a la Flota Amarilla (Yakisa, Barracuda y Alborada), se hundieron y que el personal de Prefectura no pudo intervenir dadas las condiciones climáticas, con vientos extremos y fuerte oleaje.