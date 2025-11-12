Cayó detenido en Santa Cruz un hombre acusado por el asesinato de su primo en Guaymallén

Antonio Corzo Jofré (40) fue detenido este miércoles en la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz , tras estar varios meses prófugo al ser apuntado como el responsable del asesinato de su primo ocurrido en febrero de este año en el departamento de Guaymallén . El operativo se llevó adelante de forma coordinada entre la División Homicidios de Mendoza y las autoridades santacruceñas.

La detención fue efectuada sobre las 7 en un domicilio de la ciudad sureña bajo las directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado, luego de que una investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios de Mendoza rastreara el paradero de Corzo Jofré hasta la vivienda de un familiar directo en la Patagonia.

Desde la Justicia mendocina se había dictado el pedido de captura nacional e internacional.

Tras ser capturado, el sospechoso fue recluido en una comisaría local mientras se tramita la documentación correspondiente para su traslado a Mendoza con el fin de iniciar el proceso legal en su contra.

El hombre desapareció de la provincia poco después de que se perpetrara el asesinato de Francisco Sanz Corzo (29) en la esquina de las calles San Lorenzo y Fournier, en Guaymallén.

Según la reconstrucción policial, Crozo Jofré habría terminado con la vida de su primo tras llegar a dicho cruce en una motocicleta, marca Bajaj, junto a otra persona sobre las 16.30 del 1 de febrero de 2025.

Tras bajar del rodado, se sostiene que el detenido empezó a apuñalar a la víctima en varias partes de su cuerpo, principalmente en el cuello y en los brazos, para luego darse a la fuga en la misma motocicleta. Dichas heridas terminaron llevando a Sanz Corzo a la muerte.

Por este hecho, Corzo Jofré fue imputado por el delito de homicidio simple antes de pasar a la clandestinidad en el sur del país.