Imputaron a la mujer detenida por el asesinato de un joven en Las Heras: buscan a seís cómplices

Por su parte, el hombre que había sido aprehendido junto a la mujer durante los allanamientos posteriores al crimen en el barrio Buena Vista de El Borbollón, fue liberado porque los testigos confirmaron que no tenía nada que ver con la agresión que terminó con la vida de la víctima.

En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) que lidera la investigación, ordenó las capturas de seis hombre que fueron sindicados como los autores del ataque con arma de fuego. De la reconstrucción surge que la Ontivero Díaz fue perseguido por este grupo de vecinos, con quien mantenía conflictos, y le dispararon en varios oportunidades hasta que un proyecil le impactó en el cuello y le quitó la vida.

Con respecto a Ortíz, la hipótesis principal sostiene que tuvo una activa participación en el asesinato, ya que fue la facilitadora de las armas que portaban los agresores y con las cuales dispararon para perpetrar la muerte de Ontivero.

Por eso, fue acusada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ordenaron su traslado a la cárcel de mujer de Cacheuta.

El dramático crimen y el abrazo antes de la muerte

Fuentes policiales relataron que el caso se registró el martes alrededor de las 23.30, a partir de varios llamados a la línea de emergencias 911 que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en la zona del barrio Buena Vista, cerca del expenal de mujeres.

Hasta ese sector se trasladó una movilidad de la Comisaría 36°, cuyo personal constató que un joven se encontraba herido de bala en el interior de un domicilio de la manzana C. Allí, los efectivos entrevistaron a una mujer, de 70 años, quien relató que su nieto entró corriendo a la casa, la abrazó y luego se desplomó sobre un sillón del living.

PORTADA LEANDRO ONTIVERO Leandro Ontivero fue víctima del asesinato de este martes en Las Heras. MDZ

La mujer agregó que la víctima había salido para hablar con unos vecinos del barrio que habían amenazado de muerte a su hermano. Al parecer, se produjo una discusión entre ellos y los sospechosos comenzaron a dispararle, provocándole una herida de bala en el sector frontal del cuello, tal como lo verificó luego el médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que confirmó el deceso de Ontivero.

Por su parte, la abuela del fallecido también explicó que desde hace tiempo su nieto tenía conflictos con esos vecinos, que serían de apellido Ortíz y Lira, debido a un robo de animales, por lo que personas de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID) y de la División Homicidios comenzaron a trabajar esos datos para avanzar sobre las identidades de los posibles autores.

Asimismo, la Policía Científica trabajó en la escena del crimen y los peritos levantaron tres vainas servidas, las cuales serán sometidas a los análisis de balística correspondientes, explicaron fuentes allegadas a la investigación.