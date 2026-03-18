Las Heras: mataron a un joven de un balazo en el cuello y hay dos detenidos

El crimen ocurrió este miércoles en la madrugada en el barrio Buena Vista, de Las Heras.

Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en el cuello en la madrugada de este miércoles. Por el crimen hay dos personas detenidas tras un conflicto en el barrio Buena Vista, de Las Heras. La víctima fue identificada como Leandro David Ontivero, de 23 años de edad.

Un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona y un hombre herido. Al arribo del personal policial, se procedió a hablar con familiares de la víctima, quienes informaron que el hecho estaría vinculado a conflictos previos con sujetos conocidos de la zona.

Según fuentes policiales, se produjo una riña en un descampado, donde el joven habría recibido un disparo en el cuello, retirándose del lugar e ingresando a su domicilio, donde se desplomó. Personal del SEC constató el deceso, determinando impacto de proyectil a la altura del cuello.

En el lugar trabajaron Policía Científica y personal de Homicidios, donde se observaron tres vainas servidas.