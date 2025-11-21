Jubilados desaparecidos en Chubut: encontraron un cuerpo en las costas de Santa Cruz
En estos momentos, los investigadores analizan los restos para determinar si corresponde o no a alguno de los dos.
A más de un mes de la desaparición de los jubilados, Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja que fue vista por última vez el pasado 11 de octubre, cuando salió de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut. En las últimas horas, las autoridades encontraron un cuerpo en Santa Cruz.
El hallazgo ocurrió en las costas de dicha provincia. En estos momentos, los investigadores analizan los restos para determinar si corresponde o no a alguno de los dos jubilados.
Cúal es la principal hipótesis
El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró: “Mi tesitura es que se los tragó el mar”. Sin embargo, señaló que no descarta ninguna otra hipótesis. Por otro lado, en cuanto al hallazgo del cuerpo, Iturrioz indicó: “Cada persona que aparezca en estas circunstancias va a ser analizada para ver si puede ser Pedro o Juana”.
El impresionante operativo
Los protocolos oficiales establecen un máximo de 15 días para este tipo de rastrillajes. Sin embargo, la magnitud del caso, llevó al Ministerio de Seguridad a extender indefinidamente la búsqueda.
Trabajan en simultáneo cuadrillas con cuatriciclos, vehículos 4×4, drones de altísima precisión, patrullas costeras, agentes de Fauna, especialistas del CONICET, personal de áreas protegidas, y efectivos policiales y municipales. Los operativos se concentran en sectores de difícil acceso, playas extensas, cuevas costeras, cañadones y zonas donde la marea presenta comportamiento irregular.
Cronología
La pareja salió de Comodoro Rivadavia en la camioneta Toyota Hilux de Pedro con destino a Camarones para un viaje de fin de semana, pero nunca llegaron a su destino.
- 11 de octubre: Son vistos por última vez, registrados por cámaras de seguridad dirigiéndose al norte, cerca de Caleta Córdoba.
- 13 de octubre: La familia denuncia la desaparición tras no tener noticias de ellos para el regreso previsto.
- 17 de octubre: La camioneta es hallada abandonada, cerrada con llave y encajada en el barro en una zona agreste e inhóspita conocida como Cañadones de Visser, al norte de Comodoro Rivadavia. Las pertenencias de la pareja, incluyendo ropa para un fin de semana, estaban dentro del vehículo.
- 20 de noviembre: Un cuerpo es hallado en las costas de Santa Cruz y se analiza si corresponde a uno de los dos jubilados desaparecidos.