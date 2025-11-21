Jubilados desaparecidos en Chubut: encontraron un cuerpo en las costas de Santa Cruz

En estos momentos, los investigadores analizan los restos para determinar si corresponde o no a alguno de los dos.

Cúal es la principal hipótesis El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró: “Mi tesitura es que se los tragó el mar”. Sin embargo, señaló que no descarta ninguna otra hipótesis. Por otro lado, en cuanto al hallazgo del cuerpo, Iturrioz indicó: “Cada persona que aparezca en estas circunstancias va a ser analizada para ver si puede ser Pedro o Juana”.

El impresionante operativo Los protocolos oficiales establecen un máximo de 15 días para este tipo de rastrillajes. Sin embargo, la magnitud del caso, llevó al Ministerio de Seguridad a extender indefinidamente la búsqueda.

jubilados desaparecidos Gentileza ADN Sur Trabajan en simultáneo cuadrillas con cuatriciclos, vehículos 4×4, drones de altísima precisión, patrullas costeras, agentes de Fauna, especialistas del CONICET, personal de áreas protegidas, y efectivos policiales y municipales. Los operativos se concentran en sectores de difícil acceso, playas extensas, cuevas costeras, cañadones y zonas donde la marea presenta comportamiento irregular.