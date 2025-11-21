Santa Cruz: niegan que el cuerpo hallado pertenezca a los jubilados desaparecidos en Chubut

El jueves, las autoridades hallaron un cuerpo en las costas de Santa Cruz. Se confirmó que no corresponde a la pareja. De quién se trata.

A más de un mes de la desaparición de los jubilados, Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja que desapareció el pasado 11 de octubre, cuando salió de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut, las autoridades encontraron un cuerpo en Santa Cruz.

Sin embargo, en las últimas horas, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que los restos fueron identificados y no pertenecen a ninguno de los jubilados.

cuerpo Santa Cruz jubilados NA Según trascendió, se trata de Sergio Gabriel Schlieter Barria (32), quien había sido visto por última vez el pasado 1 de noviembre en Cabo Domingo, Tierra del Fuego.

Continúa la búsqueda de los jubilados Los protocolos oficiales establecen un máximo de 15 días para este tipo de rastrillajes. Sin embargo, la magnitud del caso, llevó al Ministerio de Seguridad a extender indefinidamente la búsqueda.

pareja de jubilados desaparecidos en Chubut, Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales X Trabajan en simultáneo cuadrillas con cuatriciclos, vehículos 4×4, drones de altísima precisión, patrullas costeras, agentes de Fauna, especialistas del CONICET, personal de áreas protegidas, y efectivos policiales y municipales. Los operativos se concentran en sectores de difícil acceso, playas extensas, cuevas costeras, cañadones y zonas donde la marea presenta comportamiento irregular.