Tragedia en la Ruta 2: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores

Un trágico accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2, donde un micro de pasajeros volcó. Como consecuencia del siniestro, 44 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales. Por el momento, son dos las personas que perdieron la vida producto del siniestro.

Video: así quedó el colectivo tras el accidente Accidente En La Ruta 2 Este martes, pasadas las 11, el fiscal a cargo de la investigación, Germán Vera Tapia, habló con los medios y reveló nuevos detalles sobre el accidente. “Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída”, indicó.

Cuál es la principal hipótesis El fiscal señaló que los investigadores sospechan que el conductor del colectivo se habría quedado dormido. “Científica está con otra teoría de que aparentemente no giró en la curva, como si se hubiese quedado dormido. No se ven marcas de vuelco por esquive, se ven marcas de vuelco por seguir derecho”, expresó.

En las últimas horas, se conoció que ambos choferes dieron negativo en el test de alcoholemia. Sin embargo, el fiscal explicó que uno de los conductores se encuentra detenido acusado por el delito de homicidio culposo agravado por uso de vehículo automotor calificado por más de una muerte.