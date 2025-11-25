Fatal accidente en la Ruta 2: dos muertos tras el vuelco de un colectivo en dirección a Mar del Plata

Un micro de larga distancia volcó esta mañana en el kilómetro 325 de la Ruta 2, a la altura de General Pirán. Ambas manos de la Autovía están cortadas.

Por el momento, son dos las personas que perdieron la vida producto del accidente.

Un micro de larga distancia volcó este martes por la mañana en la Ruta 2 y dejó como saldo de al menos dos muertos y varios pasajeros heridos, según confirmó la Fiscalía. El accidente ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325, en la zona de General Pirán, mano hacia Mar del Plata, y generó un importante operativo de emergencia.

Según se constató, el micro de la empresa Turismo New Bus, trasportaba a militantes peronistas quienes se dirigían a la ciudad de Mar Del Plata para asistir al congreso provincial de Hábitat y Desarrollo Urbano. El evento que iba a estar encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue suspendido.

De acuerdo con los primeros datos informados por un periodista de Mar Chiquita, la unidad trasladaba a 56 pasajeros, de los cuales dos perdieron la vida y otros sufrieron lesiones de distinta gravedad. El micro de larga distancia había salido de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y se dirigía a Mar del Plata. Antes, había realizado dos paradas.

Las causas del vuelco aún se investigan, sin embargo, uno de los pasajero quien es militante del peronismo, explicó que uno de los neumáticos traseros del micro explotó y provocó que la unidad volcara sobre la banquina.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, quienes realizaron las primeras tareas de rescate. También se encuentran presentes ambulancias de la empresa Aubasa y de hospitales cercanos, encargadas de asistir y trasladar a los heridos hacia centros de salud de la región.