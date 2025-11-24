Insólito: un policía intentó robar en una casa, lo vieron por las cámaras y fue detenido

Un efectivo de la Policía Bonaerense fue detenido en Junín , acusado de haber participado en un intento de robo agravado en una casa del barrio Belgrano, en el partido de la provincia de Buenos Aires .

El arresto se concretó luego de que una pareja denunciara que delincuentes ingresaron a su domicilio durante la madrugada del viernes. Según la denuncia, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Sarmiento, entre Libanesa y Tucumán, del partido bonaerense de Junín , cuando escucharon ruidos dentro de la propiedad.

Al revisar el interior, una de las víctimas se encontró con dos hombres encapuchados, vestidos con prendas oscuras, que buscaban objetos de valor. Uno de ellos, al advertir la presencia de la propietaria, exhibió lo que parecía ser un arma de fuego y la amenazó antes de huir. Enseguida, ambos escaparon saltando un tapial ubicado en el fondo del terreno.

Para ingresar al inmueble, los delincuentes forzaron la puerta trasera, rompieron las cerraduras de una reja que da al patio y fracturaron un vidrio para poder girar la llave desde el interior. La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la vía pública y de viviendas linderas.

Tras la denuncia, el fiscal coordinó tareas investigativas junto al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 2ª de Junín. El análisis de las grabaciones permitió reconstruir la trayectoria de los sospechosos tras el hecho. Las imágenes mostraron cómo los autores huyeron por calle Borges y luego continuaron por Libanesa. Con esta información, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores. La fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías de turno la orden para allanar su domicilio.

ddi Los elementos que la DDI de Junín secuestró tras el allanamiento en el domicilio del Policía. X

Qué se sabe del detenido por el intento de robo en Junín

El detenido fue identificado con las iniciales F.N.D. y se trata de un efectivo policial en actividad. No trascendieron más datos personales del acusado. En su domicilio se incautaron prendas que coinciden con las utilizadas por los autores del hecho, según los registros fílmicos y la declaración de la víctima.

Entre los elementos secuestrados se encuentran un par de zapatillas, un pantalón largo negro, un buzo gris oscuro de hilo, un par de guantes de trabajo naranja y negro, un cuello polar negro, una gorra con el logo del club Inter Miami, y una réplica de pistola calibre 9 milímetros.

También se hallaron dos dispositivos de comunicación (handies), dos teléfonos celulares, una linterna y tres guantes de nitrilo. La réplica del arma será sometida a peritaje para determinar su vinculación con el hecho investigado.