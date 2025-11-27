La millonaria fianza que pagó el joven que atropelló y mató a una pareja en José C. Paz

Michael Carballo recuperó la libertad en José C. Paz tras abonar una fianza millonaria, pese a estar imputado por la tragedia que dejó huérfanos a tres niños.

Michael Carballo, el conductor de la Amarok que causó el choque fatal en José C. Paz recuperó la libertad tras abonar una fianza millonaria.

La causa por el choque que conmovió a José C. Paz tuvo un giro este jueves, cuando el joven acusado de provocar la muerte de un matrimonio logró recuperar la libertad. Michael Jean Carballo, quien manejaba una Amarok alcoholizado el pasado 3 de noviembre, dejó la celda luego de que el Juzgado de Garantías de San Martín aprobara la fianza económica impuesta.

El monto exigido rondó los 30 millones de pesos, cifra que Carballo completó mediante 13 millones en efectivo y la incorporación como garantía de un Volkswagen Golf perteneciente a su padre. Con esa suma cubierta, el imputado regresó a su domicilio mientras continúa el proceso judicial.

La Fiscalía N°4 de San Martín, comandada por Rubén Moreno, había ampliado días atrás la acusación en su contra, aunque no objetó la excarcelación. Sin embargo, el abogado de la familia Benítez, Marcelo Chumba, apeló la medida ante la Cámara y busca revertir la decisión que permitió el regreso del joven a su casa.

La noche de la tragedia en José C. Paz El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta 197 y Mendoza, cuando Carballo, de 23 años, embistió a gran velocidad el Renault 12 donde viajaban Renzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos. El impacto fue tan brutal que la Amarok quedó prácticamente incrustada sobre el auto familiar.

Bomberos Voluntarios tuvieron que intervenir para liberar los cuerpos atrapados entre los hierros retorcidos. El matrimonio murió en el acto, mientras que los menores sobrevivieron, quedando huérfanos de manera repentina.