Tragedia en Neuquén: murió un nene de 5 años tras chocar en moto contra una bicicleta y estrellarse contra un puente peatonal

Un trágico accidente vial sacudió este jueves a la ciudad de Plottier , en Neuquén . Un nene de 5 años murió después de que la moto en la que viajaba junto a su mamá chocara contra una bicicleta y terminase estrellándose contra un puente peatonal .

El hecho ocurrió cerca de las 14 sobre la Avenida del Trabajo, en el ingreso al barrio 108 Viviendas. Según explicó el comisario Nicolás Corzo, la mujer de 24 años manejaba una motocicleta Skua de 150 cc en sentido oeste-este, llevando a su hijo como acompañante.

Todo se desencadenó cuando una ciclista, que circulaba delante de la moto en la misma dirección, dobló hacia su izquierda para ingresar al barrio. En ese instante, la moto impactó contra la bicicleta, perdió el control y ambos ocupantes cayeron al asfalto.

La moto derrapó hacia la zona del desagüe y terminó chocando de lleno contra un puente peatonal. Tanto la madre como el nene quedaron atrapados entre la maleza y debieron ser rescatados por los equipos de emergencia, según informó el portal Río Negro.

Una ambulancia los trasladó de urgencia al hospital local. Sin embargo, una hora después, personal de Salud confirmó la peor noticia: el niño murió producto de un traumatismo de cráneo y un paro cardiorrespiratorio.

¿Cómo están las otras personas involucradas?

La mamá del nene permanece internada en observación en el hospital de Plottier. Por su parte, la ciclista —también de 24 años— sufrió golpes y terminó sobre el asfalto, pero pudo ir al hospital por sus propios medios y ya fue dada de alta.

La fiscalía de Delitos contra las Personas, a cargo de Lucrecia Solá, tomó intervención en el caso y ordenó una serie de peritajes para determinar la mecánica exacta del choque.

En el lugar del accidente, los peritos hallaron dos cascos de seguridad. Ahora, la investigación buscará establecer si la madre y el nene los llevaban puestos al momento del impacto, un dato crucial para comprender las circunstancias que rodearon el fatal desenlace.