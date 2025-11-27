¿Picardía o ataque premeditado? Tiró una piedra a una comisaría, rompió el cristal de un auto y lo arrestaron

Un piedrazo provocó daños en un auto estacionado en el playón de la Comisaría 59°, en La Favorita. El sospechoso del ataque cayó en las inmediaciones.

El sospechoso, de 27 años, que fue detenido por el ataque a la Comisaría 59° de La Favorita.

Un sujeto fue detenido la noche del miércoles por un ataque contra la Comisaría 59° de la Ciudad de Mendoza. El sospechoso, de 27 años, fue detectado en las inmediaciones y testigos lo marcaron por el piedrazo que rompió el cristal de un auto estacionado en la playa de la dependencia.

El llamativo episodio tuvo lugar pasadas las 22, cuando personal de la seccional de La Favorita se encontraba trabajando y escucharon un estruendo proveniente del playón.

Al dirigirse hacia ese sector, los uniformados constataron que un elemento contundente fue arrojado desde el exterior y provocó la rotura de la luneta trasera de un Renault 11 estacionado en el lugar.

El sospechoso del ataque y su detención Acto seguido, salieron en busca del autor y testigos apuntaron a un sujeto de tez morocha, 1,60 metros de altura, remera azul y pantalón corto gris, el cual se alejaba rápidamente de la Comisaría.