Un malvivivente con antecedentes fue detenido con armas blancas y drogas en el Parque San Martín

El sospechoso, de 23 años, fue detenido con los elementos ilegales en el Parque San Martín de Ciudad. Quedó a disposición de la Justicia.

Un malviviente con antecedentes fue detenido este jueves portando varias armas blancas en el interior del Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza. El sospechoso, de 23 años, también llevaba drogas y quedó alojado en la Comisaría Sexta, a disposición de la Justicia.

El procedimiento lo realizaron efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida Central (UCAR), quienes fueron advertidos sobre la presencia de un sujeto con actitud sospechosa que merodeaba las cercanías de las avenidas Boulogne Sur Mer y Libertador.

Así fue detenido el sospechoso Los uniformados se dirigieron hasta ese lugar y, al identificarlo, constataron a través de su prontuario que había sido investigado por causas de robo y robo simple en grado de tentativa, por lo que se realizó el control de seguridad correspondiente.

Durante la requisa descubrieron que llevaba consigo un cuchillo de 20 centímetros, una tijera con una hoja de 15 centímetros y una llave en forma de “L”, todos elementos punzantes o con filo. Además, le secuestraron algunos envoltorios con cocaína y marihuana, por lo que se le dio intervención a personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) y a la Justicia federal.