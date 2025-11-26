Así escapó la adolescente acusada de matar a puñaladas a su novio en Lanús

El crimen ocurrió en Remedios de Escalada, partido de Lanús. La principal sospechosa es Nicole Nahiara Mena, novia de la víctima.

La localidad de Remedios de Escalada, ubicada en el partido de Lanús, se encuentra totalmente conmovida por el asesinato a puñaladas de un joven de 20 años, identificado como Santiago López Monte.

La principal sospechosa es Nicole Nahiara Mena, una adolescente de 16 años. Era novia de la víctima, convivía con él y fue la última persona lo vio antes de su muerte. Logró escapar con una maniobra rápida que ahora es parte central de la investigación.

El crimen ocurrió el martes, en la esquina de Namuncurá y Lituania. Los vecinos realizaron el aviso al 911 después de observar al joven tendido en la vía pública y una vez en el lugar, el SAME confirmó lesiones en el costado izquierdo, una debajo de la tetilla y otra en la parte inferior de la zona torácica.

“Está vivo, decime a qué hospital lo llevás": la estrategia de la novia de la víctima Según se informó, la adolescente se mantuvo en el lugar hasta que el personal médico se acercó al cuerpo. Ella les dijo que minutos antes su novio había intentado saltar la reja de la casa y que se había lastimado. Sin embargo, la profesional que examinó el cuerpo descartó su versión de los hechos por la ubicación y profundidad de las puñaladas.

asesina de remedios de escalada mató a puñaladas a su novio La joven fue quien llamó a la Policía. X La adolescente formuló una pregunta a la médica mientras el equipo trabajaba sobre el cuerpo: “Está vivo, decime a qué hospital lo llevás”. Luego se alejó con la apariencia de acompañar el traslado. No volvió a aparecer y horas después la fiscalía confirmó que permanecía prófuga.