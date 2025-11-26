"Les voy a dejar la casa como un colador": la escalofriante amenaza de la adolescente que habría apuñalado a su novio

Se filtró un audio en el que la menor amenazaba a la familia de su novio. En estos momentos, se encuentra prófuga.

Un terrible hecho mantiene en vilo al partido bonaerense de Lanús, donde un joven de 20 años, identificado como Santiago Nahuel López Monte, fue apuñalado. La principal sospechosa por el crimen es su novia, una joven de 16 años, quien en estos momentos se encuentra prófuga.

En las últimas horas, se conoció un audio en el que la menor amenazaba a la familia de la víctima. “No conoces a mi familia. No me conoces a mi”, comenzó la joven. Y continuó: “Santiago me conoce muy bien. Él sabe la clase de personas que nosotros somos”.

“Voy a ir y les voy a dejar la casa como un colador”, advirtió la joven. Y concluyó: “A mi no me van a venir a decir que yo soy una cagona”. Este audio complica aún más la situación de la adolescente, quien es buscada intensamente por las autoridades. La causa se encuentra en manos del fiscal Oscar Maidana, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Lanús.

El crimen de López De acuerdo con las primeras informaciones, la menor fue la que llamó al 911 indicando que su pareja “había tenido un accidente” con una reja. Sin embargo, cuando la Policía bonaerense llegó a la zona del hecho, en el cruce de las calles Namuncurá y Lituania, se encontró con una escena distinta.