La pasó por encima: se cayó de su monopatín eléctrico, la arrolló un auto y el video es impactante
Una adolescente de 18 años fue arrollada por un auto en Memphis tras caerse de su monopatín eléctrico. El conductor no la vio porque estaba usando el celular.
Una adolescente de 18 años fue víctima de un increíble accidente en Memphis, Estados Unidos. La joven circulaba con su monopatín eléctrico y, al llegar a la senda peatonal, se cayó luego de pasar por un bache delante de un auto que esperaba para cruzar, que no se dio cuenta del hecho y que, cuando el semáforo se puso en verde, la arrolló.
El conductor, aparentemente, nunca vio a la mujer tirada en el piso sobre la senda peatonal, ya que cuando el semáforo cambió, la mujer que conducía aceleró, arrollándola y arrastrándola hasta la intersección de las dos calles. Afortunadamente, resultó ilesa.
El video del momento donde la adolescente fue arrollada
Según medios locales, la mujer que conducía no vio a la persona tirada y que frenó ya que escuchó los gritos desesperados de la adolescente y de las personas que circulaban junto a ella en otros monopatines eléctricos. La víctima solo presentaba contusiones en la cara y los brazos.
Además, la Policía de Memphis señaló que la conductora declaró que, al momento en el que la joven se cayó al piso, ella estaba con su celular, por lo que no se percató de la joven tirada en el suelo. Si bien no fue detenida, recibió una multa por no prestar atención mientras conducía.