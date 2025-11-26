Horror en zona sur: una adolescente habría matado a puñaladas a su novio, llamó a la Policía y escapó

Una chica de 16 años habría asesinado a puñaladas a su novio, Santiago Nahuel López Monte (20), en la localidad de Remedios de Escalada en la Provincia de Buenos Aires. El llamado que advirtió al 911 afirmó que un joven había tenido un "accidente" con una reja. No obstante, al arribar al lugar, la Policía se encontró con una situación diferente.