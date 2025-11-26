Horror en zona sur: una adolescente habría matado a puñaladas a su novio, llamó a la Policía y escapó
La presunta asesina tiene 16 años y es la principal sospechosa por el crimen de su pareja en una casa en la localidad de Remedios de Escalada.
Una chica de 16 años habría asesinado a puñaladas a su novio, Santiago Nahuel López Monte (20), en la localidad de Remedios de Escalada en la Provincia de Buenos Aires. El llamado que advirtió al 911 afirmó que un joven había tenido un "accidente" con una reja. No obstante, al arribar al lugar, la Policía se encontró con una situación diferente.
La persona que realizó el llamado a emergencias era la adolescente de 16 años, quien luego se convirtió en la principal sospechosa del crimen catalogado como homicidio. El horror ocurrió en su casa, la cual se encuentra en el partido de Lanús en el cruce de las calles Namuncurá y Lituania.
