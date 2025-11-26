Se entregó otro de los ladrones que entró a robar a la casa de Valeria Mazza

Unos días atrás, uno de los delincuentes se había entregado a la Policía. Ya son dos los detenidos por el intento de robo.

La semana pasada, un grupo de cinco ladrones entró a robar a la casa de Valeria Mazza. Según trascendió, intentaron llevarse una mochila, pero la hija menor de la modelo los vio, comenzó a gritar y los ahuyentó. En las últimas horas, otro de los ladrones se entregó a la Policía.

Fabrizio Rosales (18) se presentó este miércoles en la Comisaría Cuarta de Martínez. Según informó TN, llegó junto a su madre y su abogado y quedó inmediatamente aprehendido.

Se entregó otro de los delincuentes Se trata de un menor de 17 años, identificado como P.A., quien había sido captado por una de las cámaras de seguridad de la zona. Según trascendió, el joven tiene varios antecedentes, entre ellos: homicidio, intento de asesinato y robo. En estos momentos, el joven se encuentra alojado en un penal juvenil. La causa está en manos de un juez de menores.

Así fue el intento de robo El miércoles pasado al mediodía, un grupo de jóvenes aparecieron en la puerta de la casa de Mazza y dijeron ser jardineros. Minutos después, saltaron el portón. Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes intentaron llevarse una mochila. Sin embargo, Taína (17), la hija menor de la modelo, los vio y comenzó a gritar. Los delincuentes se dieron a la fuga y dejaron la mochila en la entrada de la casa.

"Fue solo un susto, quisieron entrar pero como había gente en la casa que los vio, se asustaron y se fueron", detallaron a MDZ, desde el círculo íntimo de Valeria Mazza.