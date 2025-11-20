Asalto a Valeria Mazza: "Se asustaron y se fueron"

El círculo íntimo de la modelo le confirmó a MDZ que los ladrones no entraron a la casa porque había mucha gente.

El miércoles al mediodía, un grupo de cinco ladrones entró a robar a la casa de Valeria Mazza. Según trascendió, intentaron llevarse una mochila, pero la hija menor de la modelo los vio, comenzó a gritar y los ahuyentó. Los delincuentes ya fueron identificados.

El hecho ocurrió en la casa de la modelo, ubicada sobre la calle Monte Grande al 1500, Acassuso, partido de San Isidro. Allí, un grupo de jóvenes aparecieron en la puerta de la casa de Mazza y dijeron ser jardineros. Minutos después, saltaron el portón. Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes intentaron llevarse una mochila. Sin embargo, Taína (17), la hija menor de la modelo, los vio y comenzó a gritar. Los delincuentes se dieron a la fuga y dejaron la mochila en la entrada de la casa.

“Fue solo un susto, quisieron entrar pero como había gente en la casa q los vio, se asustaron y se fueron”, detallaron a MDZ, desde el círculo íntimo de Valeria Mazza.

Identificaron a los delincuentes Inmediatamente, uno de los empleados llamó al 911. Personal de la comisaría 4ª de San Isidro se hizo presente en el lugar del hecho y tomó testimonios. Aparentemente, los ladrones no se habrían llevado ningún elemento.