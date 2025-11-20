Cinco ladrones entraron a robar a la casa de Valeria Mazza en San Isidro

Los ladrones intentaron llevarse una mochila. La hija de Valeria Mazza comenzó a gritar y ahuyentó a los delincuentes.

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en el partido bonaerense de San Isidro, donde un grupo de delincuentes entró a robar a la casa de Valeria Mazza. Según trascendió, los ladrones intentaron llevarse la mochila de la hija de Valeria. En estos momentos, las autoridades intentan identificar a los sospechosos.

El intento de robo ocurrió el miércoles al mediodía en el barrio de Acassuso. Allí, un grupo de jóvenes aparecieron en la puerta de la casa de Mazza, ubicada sobre la calle Monte Grande al 1500, y dijeron ser jardineros. Minutos después, saltaron el portón.

Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes intentaron llevarse una mochila. Sin embargo, Taína (17), la hija menor de la modelo, los vio y comenzó a gritar. Los delincuentes se dieron a la fuga y dejaron la mochila en la entrada de la casa.

Inmediatamente, uno de los empleados llamó al 911. Personal de la comisaría 4ª de San Isidro se hizo presente en el lugar del hecho y tomó testimonios. Aparentemente, los ladrones no se habrían llevado ningún elemento.