Así escaparon los ladrones que entraron a robar a la casa de Valeria Mazza

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en el que los delincuentes escaparon de la casa de la modelo.

El miércoles al mediodía, un grupo de cinco ladrones entró a robar a la casa de Valeria Mazza. Según trascendió, intentaron llevarse una mochila, pero la hija menor de la modelo los vio, comenzó a gritar y los ahuyentó. En las últimas horas, se conoció un video de cómo escapaban los ladrones.

Cerca de las 12.30, la cámara de seguridad captó a los delincuentes caminando cerca de la casa de Valeria. Una hora más tarde, en las imágenes se ve a dos de los ladrones pasar corriendo tras el frustrado intento de robo en la casa la modelo, la cual está ubicada sobre la calle Monte Grande al 1500, Acassuso, partido de San Isidro.

Minutos después, la cámara captó a otro de los sospechosos corriendo por la misma calle. Gracias al análisis de los videos, los investigadores identificaron a cuatro de los cinco delincuentes que intentaron entrar a robar a la casa de la modelo.

Así fue el intento de robo Un grupo de jóvenes aparecieron en la puerta de la casa de Mazza y dijeron ser jardineros. Minutos después, saltaron el portón. Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes intentaron llevarse una mochila. Sin embargo, Taína (17), la hija menor de la modelo, los vio y comenzó a gritar. Los delincuentes se dieron a la fuga y dejaron la mochila en la entrada de la casa.

Valeria Mazza robo Captura de pantalla “Fue solo un susto, quisieron entrar pero como había gente en la casa q los vio, se asustaron y se fueron”, detallaron a MDZ, desde el círculo íntimo de Valeria Mazza.