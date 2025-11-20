El joven dialogó con Todo Noticias luego del tenso episodio que vivieron en las últimas horas.

El joven habló con los medios de comunicación. Foto: captura de video / Todo Noticias.

El día miércoles, en horas del mediodía, un grupo de ladrones intentó ingresar a la casa de Valeria Mazza, reconocida modelo de nuestro país. Según trascendió, intentaron llevarse una mochila, pero la hija menor de la modelo los vio, comenzó a gritar y los ahuyentó. Los delincuentes ya fueron identificados.

En Desayuno Americano lograron charlar con Alejandro Gravier, esposo de Valeria, y dejó en claro que "no pasó a mayores porque en casa siempre hay alguien y siempre hay seguridad. Cuando vieron gente, se ve que se fueron. No sacaron nada, no se llevaron nada. No entraron adentro de la casa". Quien también habló fue Benicio, uno de los hijos del matrimonio.

En diálogo con Todo Noticias, el joven expresó: "Mi hermana fue la primera en darse cuenta de que había alguien donde no debía. En cuanto vio sombra y movimiento, reaccionó al instante y me avisó. Ahí entendimos que algo no estaba bien".

La palabra de Benicio, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza, habló tras el intento de robo en la vivienda Luego, agregó: "Fueron minutos muy largos, pero actuamos como nos enseñaron: estar juntos, asegurarnos en un lugar y avisar. Por suerte, la policía llegó rápido". El hijo de Valeria Mazza comentó que luego del episodio pudieron observar las cámaras de seguridad y allí se dieron cuenta de que los delincuentes habían ingresado por la parte laterial de la vivienda.