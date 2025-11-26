Dos colectivos chocaron en el centro de Mendoza: hubo fuertes daños y denunciaron heridos

A metros de la Plaza Independencia, dos colectivos chocaron y pasajeros denunciaron que habría heridos. El video del resultado de la colisión.

El choque de los colectivos se produjo en el centro de Mendoza.

El choque de dos colectivos se produjo en la tarde de este miércoles en una transitada zona del microcentro mendocino. El accidente se generó cuando uno de los rodados impactó por atrás al otro mientras estaba detenido. Pasajeros que iban dentro de alguno de estos vehículos públicos describieron la situación y denunciaron heridos.

Concretamente, el siniestro ocurrió en el cruce de las calles Patricias, Mendocinas y Montevideo, a pocos metros de donde se ubica la Plaza Independencia.

"Todos volaron para todos lados", indicó uno de los pasajeros a MDZ. Según el relato de esta persona, varias personas resultaron heridas tras el accidente. Principalmente, explicó que una señora, que se acababa de subir a la unidad, chocó fuertemente contra el parabrisas.

En el video tomado tras el accidente se ve a los dos colectivos involucrados, siendo el que está atrás el que sufrió la rotura de su parabrisas.