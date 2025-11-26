Grupo Metropol invertirá US$45 millones en 150 nuevos colectivos a GNC para la Ciudad de Buenos Aires

El Directorio de Grupo Metropol viajó a la ciudad de Xiamen, China, para supervisar y recibir formalmente un total de 150 colectivos impulsados a Gas Natural Comprimido ( GNC ) desarrollados por King Long, fabricante mundial de buses. La iniciativa es parte de una inversión de USD 45 millones destinada a renovar por completo la flota de las líneas que la empresa opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y representa un avance concreto en la transición hacia energías más limpias, eficientes y sostenibles en el transporte público.

Esta inversión marca un antes y un después en la movilidad. Es el paso más grande que se ha dado hacia un transporte más limpio, y es posible gracias a los incentivos que dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su plan de Movilidad Sustentable. Los vehículos ya iniciaron su traslado hacia la Argentina y comenzarán a arribar entre diciembre y enero, dando inicio a una nueva etapa para la movilidad urbana del AMBA.

“Estar en la planta, ver las unidades terminadas y listarlas para su embarque es un momento histórico para nuestra empresa y para el sector. Esta inversión refleja nuestro compromiso con una movilidad más limpia, moderna y eficiente para los pasajeros y para la ciudad”, destacó Eduardo Zbikoski, director de Grupo Metropol.

Los nuevos colectivos a GNC permiten una operación más amigable con el ambiente, mejorando la calidad del aire y el confort urbano:

En conjunto, los 150 buses a GNC ofrecen un impacto equivalente a sustituir 1.500 colectivos diésel, contribuyendo significativamente a los objetivos climáticos de la Ciudad .

Por qué GNC: energía disponible y confiable

El GNC es hoy la alternativa más accesible y escalable para acelerar la transición energética del transporte, gracias a su disponibilidad, infraestructura operativa existente y beneficios económicos y ambientales. Permite disminuir la dependencia del gasoil importado, promover proveedores y servicios nacionales, y avanzar en un modelo sustentable y competitivo.

Cada colectivo además incorpora:

Sistema ADAS de asistencia a la conducción.

Cámaras de seguridad y telemetría avanzada.

Sensores inteligentes para un mantenimiento predictivo y mayor seguridad.

Tecnología de vanguardia, escala y velocidad

La producción y entrega de las 150 unidades se completó en tiempo récord, con un ciclo de fabricación de solo 16 días hábiles, demostrando la capacidad tecnológica y de volumen del ecosistema industrial chino. King Long es el tercer fabricante de buses a nivel mundial. Cada día produce 70 buses. Está importante venta para Argentina, representa el 20% de sus operaciones en América Latina.

“Traemos los colectivos de China, pero formamos el talento acá. Es un cambio que empieza por las personas”, destacó Javier Zbikoski, director de Grupo Metropol.