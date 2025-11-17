Presenta:

Sociedad

|

aumento

Aumento de colectivos en AMBA: de cuánto es y cuáles son las líneas que subieron el pasaje

El boleto de colectivo en el AMBA aumentó casi un 10% este lunes y el mínimo pasó a costar $495,75.

MDZ Sociedad

La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la política oficial orientada a reducir subsidios al transporte público automotor.

La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la política oficial orientada a reducir subsidios al transporte público automotor.

NA

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —particularmente en aquellas líneas que cruzan la avenida General Paz— registró un incremento cercano al 10% desde este lunes, con lo que la tarifa mínima pasó a $495,75, muy cerca de la barrera de los $500.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial. La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la política oficial orientada a reducir subsidios al transporte público automotor y continuar con el ajuste del gasto público.

Te Podría Interesar

Cómo será el nuevo aumento

La normativa detalla los nuevos valores según tramo recorrido para las líneas nacionales del AMBA:

  • Primera sección (0 a 3 km): de $451,01 a $495,75

  • Segunda sección (3 a 6 km): de $502,43 a $551,16

  • Tercera sección (6 a 12 km): de $541,13 a $593,61

  • Cuarta sección (12 a 27 km): de $579,87 a $636,11

Estas tarifas aplican para los pasajeros con SUBE registrada, requisito clave para acceder a la estructura tarifaria vigente y a los beneficios del sistema.

A qué líneas afecta la suba

El aumento impacta en todas las líneas nacionales de colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense, entre ellas:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Un nuevo ajuste en medio de la reconfiguración del esquema de subsidios

El Ministerio de Economía justificó el incremento en la necesidad de “bajar los subsidios al transporte público automotor” y avanzar hacia un esquema tarifario más alineado con los costos reales del servicio.

Este aumento se suma a los ajustes tarifarios aplicados a lo largo del año y forma parte de un proceso en el que el gobierno busca achicar la brecha entre tarifa técnica y tarifa pagada por el usuario, especialmente en el AMBA, la región más subsidiada del país.

Archivado en

Notas Relacionadas