Aumento de colectivos en AMBA: de cuánto es y cuáles son las líneas que subieron el pasaje

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) —particularmente en aquellas líneas que cruzan la avenida General Paz — registró un incremento cercano al 10% desde este lunes, con lo que la tarifa mínima pasó a $495,75, muy cerca de la barrera de los $500.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial . La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo , en el marco de la política oficial orientada a reducir subsidios al transporte público automotor y continuar con el ajuste del gasto público .

La normativa detalla los nuevos valores según tramo recorrido para las líneas nacionales del AMBA :

Estas tarifas aplican para los pasajeros con SUBE registrada , requisito clave para acceder a la estructura tarifaria vigente y a los beneficios del sistema.

El aumento impacta en todas las líneas nacionales de colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense , entre ellas:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Un nuevo ajuste en medio de la reconfiguración del esquema de subsidios

El Ministerio de Economía justificó el incremento en la necesidad de “bajar los subsidios al transporte público automotor” y avanzar hacia un esquema tarifario más alineado con los costos reales del servicio.

Este aumento se suma a los ajustes tarifarios aplicados a lo largo del año y forma parte de un proceso en el que el gobierno busca achicar la brecha entre tarifa técnica y tarifa pagada por el usuario, especialmente en el AMBA, la región más subsidiada del país.