Metropol renueva su flota con la compra de 150 colectivos a una empresa china

La empresa de transportes Grupo Metropol realizará una inversión de US$ 45 millones en la compra de 150 nuevos colectivos a GNC a una empresa china destinados a su flota en la Ciudad de Buenos Aires .

El directorio de la compañía viajó a China para recibir las unidades fabricadas por la empresa King Long, uno de los principales fabricantes de buses del mundo, que llegarán al país entre diciembre y enero. .

Des esta forma se apresta a renovar por completo la flota de las líneas que la empresa opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y representa un avance concreto en la transición hacia energías más limpias y sostenibles en el transporte público.

Según destacó la empresa, la inversión fue posible gracias a los incentivos que dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su plan de Movilidad Sustentable.

“Estar en la planta, ver las unidades terminadas y listarlas para su embarque es un momento histórico para nuestra empresa y para el sector. Esta inversión refleja nuestro compromiso con una movilidad más limpia, moderna y eficiente para los pasajeros y para la ciudad”, destacó Eduardo Zbikoski, director de Grupo Metropol .

Buses fabricados en 16 días

En conjunto, los 150 buses a GNC tienen el mismo impacto ambiental que 1.500 colectivos diésel, lo que implica una reducción sustantiva de la emisiones de gases y contribuyen significativamente a los objetivos climáticos de la Ciudad.

El GNC es hoy la alternativa más accesible y escalable para acelerar la transición energética del transporte, gracias a su disponibilidad, infraestructura operativa existente y beneficios económicos y ambientales. Permite disminuir la dependencia del gasoil importado, promover proveedores y servicios nacionales, y avanzar en un modelo sustentable y competitivo.

Cada colectivo además incorporará:

Sistema ADAS de asistencia a la conducción

Cámaras de seguridad y telemetría avanzada

Sensores inteligentes para un mantenimiento predictivo y mayor seguridad

Tecnología de vanguardia, escala y velocidad

Metropol 1

La producción y entrega de las 150 unidades se completó en tiempo récord, con un ciclo de fabricación de solo 16 días hábiles, demostrando la capacidad tecnológica y de volumen del ecosistema industrial chino.

King Long es el tercer fabricante de buses a nivel mundial. Cada día produce 70 buses. Está importante venta para Argentina, representa el 20% de sus operaciones en América Latina.

“Traemos los colectivos de China, pero formamos el talento acá. Es un cambio que empieza por las personas”, destacó Javier Zbikoski, director de Grupo Metropol.

Metropol es una empresa familiar argentina con casi 100 años de experiencia en movilidad. Opera líneas urbanas, provinciales y nacionales y transporta a más de 800.000 personas entre las 3 jurisdicciones. En 2026 celebrará sus 30 años de trayectoria en el AMBA. En Chile, integra la Red de Movilidad de Santiago con más de 700 buses, el 50% eléctricos.

Algunas de las líneas que operan en CABA son 65, 151, 163, 176, 182, 194 y 195.