Confirmaron que el cuerpo hallado en La Serena es del joven que era intensamente buscado

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este viernes por la mañana que el cuerpo que fue hallado en la Ciudad de La Serena pertenece a Alejandro Cabrera (17), adolescente argentino que estaba desaparecido en el mar desde el 17 de noviembre.

El cuerpo fue encontrado el jueves, pero este viernes finalmente pudieron confirmar la identidad del menor oriundo de San Juan. La información había sido confirmada por el Capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Zarzosa, quien encabezó las primeras actuaciones.

Así hallaron el cuerpo El hallazgo de un cuerpo flotando en la zona de Cuatro Esquinas generó conmoción este jueves en La Serena e investigan si es el joven sanjuanino que fue arrastrado por la corriente hace 10 días. El aviso fue dado por una patrulla de LSG Coquimbo, que realizaba tareas habituales de control pesquero cuando detectó la presencia de un cuerpo en el mar. La información fue confirmada por el Capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Zarzosa, quien encabezó las primeras actuaciones.

Tras el descubrimiento, el personal embarcado recuperó los restos y los trasladó de inmediato al Muelle de Pasajeros del puerto de Coquimbo. Allí, el cuerpo quedó bajo custodia del Servicio Médico Legal, organismo encargado de realizar las pericias para determinar la identidad. Las operaciones se desarrollaron bajo estricto protocolo debido a la sensibilidad del caso.