La Serena: encontraron un cuerpo en el mar e investigan si es el argentino desaparecido

El hallazgo de un cuerpo flotando en la zona de Cuatro Esquinas generó conmoción este jueves en La Serena e investigan si es el joven sanjuanino que fue arrastrado por la corriente hace 10 días. El aviso fue dado por una patrulla de LSG Coquimbo, que realizaba tareas habituales de control pesquero cuando detectó la presencia de un cuerpo en el mar. La información fue confirmada por el Capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Zarzosa, quien encabezó las primeras actuaciones.

Tras el descubrimiento, el personal embarcado recuperó los restos y los trasladó de inmediato al Muelle de Pasajeros del puerto de Coquimbo. Allí, el cuerpo quedó bajo custodia del Servicio Médico Legal, organismo encargado de realizar las pericias para determinar la identidad. Las operaciones se desarrollaron bajo estricto protocolo debido a la sensibilidad del caso.

Rescate en La Serena Armada de Chile De manera preliminar, Zarzosa señaló que no se descarta que los restos pertenezcan al joven sanjuanino Alejandro Cabrera Iturriaga, desaparecido el 17 de noviembre en Chile. Sin embargo, el capitán remarcó que aún no existe confirmación oficial y que los análisis forenses serán determinantes para avanzar. Las próximas horas serán clave para dar respuestas a la familia.

El oficial aseguró que la identificación podría resolverse en un plazo breve, una vez que los peritos finalicen las investigaciones. Evitó adelantar conclusiones, aunque reconoció que el hallazgo coincide con la zona donde se realizaban las búsquedas por el adolescente argentino. La expectativa es alta y las autoridades locales mantienen todas las líneas abiertas.

Zarzosa también contó que se comunicó personalmente con los familiares para informarles sobre el procedimiento. Les explicó que se encontraron restos humanos y que existe la posibilidad, aún no confirmada, de que correspondan al joven sanjuanino. “Cuando haya información oficial, seré el primero en transmitirla”, afirmó, dejando en claro el compromiso con la familia y con la transparencia de la investigación en Chile.