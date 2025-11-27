Atraparon en el paso a Chile a un médico argentino por querer pasar balas por la frontera

Un médico de 78 años, de origen puntano, fue detenido en el paso a chile al intentar meter varias municiones de contrabando al vecino país desde Mendoza.

El hombre, de 78 años, fue imputado por intentar entrar 12 balas al país vecino por el paso a Chile.

Las autoridades fronterizas chilenas detuvieron este miércoles a un médico argentino, oriundo de San Luis, por querer traspasar varias balas por el paso a Chile. El hombre, de 78 años, llevaba en su vehículo un total de 12 municiones de arma de fuego.

El septuagenario terminó detenido en el cruce fronterizo, luego de que carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores encontraran en su camioneta, una Toyota Hilux, 12 proyectiles calibre 32. Primero dieron con cuatro balas en la cabina del conductor, para luego hallar las ocho restantes en la guantera. Sin embargo, no se encontró ningún arma de fuego en el rodado.

Imputado por contrabando en la frontera Al identificarlo, los efectivos chilenos notificaron que se trataba de un hombre oriundo de la provincia de San Luis, quien terminó imputado por las autoridades del vecino país por los delitos de porte ilegal de municiones contemplado en la ley de control de armas y contrabando.