Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.
El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este miércoles precipitaciones en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 10°
- Punta de Vaca: 7°
- Puente del Inca: 4°
- Las Cuevas: 3°
El jueves, en tanto, estará parcialmente nublado, mientras que para el viernes se esperan precipitaciones en alta montaña.
Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.