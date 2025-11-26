Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este miércoles precipitaciones en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 10°

Punta de Vaca: 7°

Puente del Inca: 4°

Las Cuevas: 3° El jueves, en tanto, estará parcialmente nublado, mientras que para el viernes se esperan precipitaciones en alta montaña.

Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: