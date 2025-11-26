Presenta:

Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

camiones ruta paso a chile uspallata (12).jpg
Rodrigo D'Angelo / MDZ

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este miércoles precipitaciones en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: 10°
  • Punta de Vaca: 7°
  • Puente del Inca: 4°
  • Las Cuevas: 3°

El jueves, en tanto, estará parcialmente nublado, mientras que para el viernes se esperan precipitaciones en alta montaña.

Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
  • Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.

