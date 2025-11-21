Cómo está el paso a Chile en el inicio del finde XXL

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

Cruzar a Chile, un clásico de los mendocinos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 07.34.30 En tanto, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala inestabilidad en alta montaña durante los próximos días. A primera hora del viernes, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: 2°

Puente del Inca: 1°

Las Cuevas: 0° Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: