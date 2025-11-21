Cómo está el paso a Chile en el inicio del finde XXL
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.
En el inicio del fin de semana largo, las demoras para pasar a Chile alcanzaban las tres horas en la tarde de este jueves.
En tanto, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala inestabilidad en alta montaña durante los próximos días. A primera hora del viernes, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 4°
- Punta de Vaca: 2°
- Puente del Inca: 1°
- Las Cuevas: 0°
Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.