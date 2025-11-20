En la previa del fin de semana largo, cómo está el paso a Chile

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

Luego del cierre programado por trabajos de mantenimiento en el túnel que une Argentina con Chile, el paso a Chile quedó habilitado este jueves desde las 7 horas. Vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas pueden cruzar al vecino país las 24 horas.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 07.27.45 En la previa del fin de semana XXL, el pronóstico anticipa una jornada inestable en cordillera con precipitaciones. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 9°

Punta de Vaca: 5°

Puente del Inca: 3°

Las Cuevas: 2° Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la inestabilidad en alta montaña se extendería hasta el domingo inclusive.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: