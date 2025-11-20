En la previa del fin de semana largo, cómo está el paso a Chile
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
Luego del cierre programado por trabajos de mantenimiento en el túnel que une Argentina con Chile, el paso a Chile quedó habilitado este jueves desde las 7 horas. Vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas pueden cruzar al vecino país las 24 horas.
En la previa del fin de semana XXL, el pronóstico anticipa una jornada inestable en cordillera con precipitaciones. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
Te Podría Interesar
- Uspallata: 9°
- Punta de Vaca: 5°
- Puente del Inca: 3°
- Las Cuevas: 2°
Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la inestabilidad en alta montaña se extendería hasta el domingo inclusive.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.