Interrumpen el paso a Chile: hasta qué hora estará habilitado

El paso a Chile tendrá un cierre programado por trabajos de mantenimiento en el túnel.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Según informaron las autoridades, durante este miércoles se podrá cruzar al vecino país hasta las 22.

El cierre programado obedece a trabajos de mantenimiento que se realizarán en el túnel que uno Argentina con Chile. Se trata de una medida preventiva que responde a la necesidad de avanzar con reparaciones urgentes en la zona de alta montaña.

De acuerdo con lo comunicado por el coordinador del corredor internacional, el paso a Chile quedará completamente inhabilitado desde las 00:00 hasta las 07:00 del 20 de noviembre. Además, el flujo de tránsito por la Ruta Nacional 7 se interrumpirá desde las 22:00 del día anterior en las inmediaciones de Uspallata, mientras que del lado chileno se aplicará el mismo corte sobre la Ruta 60 en el sector de Guardia Vieja.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 06.51.15 La decisión busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se desarrollan los trabajos dentro del túnel internacional. Técnicos y operarios trabajarán en horario nocturno para acelerar la intervención y minimizar el impacto en el movimiento fronterizo, especialmente en plena temporada de tránsito creciente hacia ambos lados de la cordillera.

El cierre del corredor será exclusivamente temporal y recomendaron a transportistas y viajeros programar sus desplazamientos con antelación. También pidieron mantenerse atentos a los partes oficiales, ya que cualquier modificación climática o técnica podría alterar los plazos previstos para la reapertura del paso a Chile.