Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.
Este martes se presenta parcialmente nublado en cordillera con las siguientes temperaturas:
- Uspallata: 11°
- Punta de Vaca: 7°
- Puente del Inca: 5°
- Las Cuevas: 4°
Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el miércoles continuará la estabilidad en cordillera, mientras que el jueves se esperan precipitaciones en alta montaña.
Previo a viajar, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.