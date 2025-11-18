Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Este martes se presenta parcialmente nublado en cordillera con las siguientes temperaturas:

Uspallata: 11°

Punta de Vaca: 7°

Puente del Inca: 5°

Las Cuevas: 4° Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el miércoles continuará la estabilidad en cordillera, mientras que el jueves se esperan precipitaciones en alta montaña.

Previo a viajar, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: