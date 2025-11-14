Posibles nevadas en alta montaña: cómo estará el paso a Chile este fin de semana

El paso a Chile funciona durante las 24 horas, con buen tránsito y alertas meteorológicas que podrían modificar las condiciones en la cordillera.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile a través de la Ruta Nacional 7, permanece habilitado las 24 horas en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Desde la Coordinación Argentina informaron que el tránsito se desarrolla con normalidad durante la mañana de este viernes.

Las temperaturas registradas en las zonas cordilleranas fueron frías pero sin complicaciones para circular: Uspallata marcó 7°, Punta de Vacas 2°, Puente del Inca -1° y Las Cuevas -2°. La visibilidad inicial fue buena, aunque se recomienda conducir con precaución por sectores húmedos o con hielo. El sistema integrado mantiene su horario extendido, que rige desde el 1 de septiembre y continuará hasta el 31 de mayo de 2026, permitiendo el tránsito ininterrumpido durante las 24 horas.

paso fronterizo 14-11 Pronóstico y recomendaciones Para este viernes, el pronóstico advierte probabilidad de nevadas en sectores de cordillera, lo que podría modificar las condiciones de la ruta con el correr del día. Vialidad Nacional mantiene un monitoreo permanente del corredor internacional y emitirá actualizaciones si la situación se complica.

A los viajeros se les pide preparar el cruce con lo necesario para enfrentar el frío: abrigo, agua, alimentos y el tanque de combustible lleno. También se recuerda respetar la velocidad adecuada, las indicaciones de las autoridades y comunicarse con los servicios de emergencia ante cualquier imprevisto. Las autoridades insisten en consultar los canales oficiales antes de viajar, ya que las variaciones climáticas pueden afectar la transitabilidad en muy poco tiempo.