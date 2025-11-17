Colapso en el Paso a Chile: 4 kilómetros de fila por un accidente
Un accidente en los cobertizos generó caos vehicular y colapsó Los Libertadores. A las 17.30 cortan el paso a Chile para el transporte de carga.
Un accidente en los cobertizos del lado chileno, generó caos vehicular en el corredor bioceánico y colapsó el Paso a Chile. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, de la Nación las filas de autos alcanzan los 4 kilómetros en Los Libertadores.
Esta mañana, el Paso a Chile estaba habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación y se podía cruzar las 24 horas del día.
Accidente en el Paso a Chile
Según la primera información el origen del colapso vehicular fue un accidente vial en el cobertizo del lado chileno, del cual todavía no se conocen más detalles.
Colapso vehicular
Según el Escuadrón 27 de Uspallata, las demoras para ingresar a Chile alcanzan los 4 kilómetros. “Hay filas de vehículos de todo tipo. Lado argentino aproximadamente 4 kilómetro”, explicaron en un comunicado.
Corte del Paso a Chile
De forma preventiva, se ordenó el corte de salida de transportes de cargas a Chile en el Área de Control Integrado de Uspallata a partir de las 17.30.